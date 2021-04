Torino Social Factory: con Prometeo un innovativo progetto di assistenza per gli over 65 (Di martedì 27 aprile 2021) Il progetto Prometeo, della Cooperativa Sociale Zenith, offre un servizio di assistenza personalizzato agli over 65 presenti sul territorio, con l’obiettivo di creare le condizioni per un loro invecchiamento attivo creando una rete di supporto per contrastare il loro isolamento. Dal 2019 il progetto ha dato assistenza a 100 anziani in modo individuale e differenziato e ha offerto supporto psicologico di gruppo a circa 30 familiari dei soggetti assistiti. Ha erogato più di 2500 ore di supporto a domicilio e organizzato più di 110 incontri di Socializzazione per le persone anziane. Ha coinvolto 32 volontari e ragazzi delle scuole superiori dell’alternanza scuola lavoro. Prometeo fa parte dei 15 progetti di welfare generativo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 aprile 2021) Il, della Cooperativae Zenith, offre un servizio dipersonalizzato agli65 presenti sul territorio, con l’obiettivo di creare le condizioni per un loro invecchiamento attivo creando una rete di supporto per contrastare il loro isolamento. Dal 2019 ilha datoa 100 anziani in modo individuale e differenziato e ha offerto supporto psicologico di gruppo a circa 30 familiari dei soggetti assistiti. Ha erogato più di 2500 ore di supporto a domicilio e organizzato più di 110 incontri diizzazione per le persone anziane. Ha coinvolto 32 volontari e ragazzi delle scuole superiori dell’alternanza scuola lavoro.fa parte dei 15 progetti di welfare generativo ...

Advertising

SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - c_appendino : #RT @TorinoClick: Torino Social Factory – #Inclusione sociale e #sostenibilità ambientale si incontrano in ABITO, p… - ULTRAMICI : RT @SkySport: ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - fernandella25 : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Torino Social Factory – #Inclusione sociale e #sostenibilità ambientale si incontrano in ABITO, progetto… - fracassifede : ?? Dal 27 aprile al 16 maggio #LeSedie di #EugeneIonesco una produzione del #TeatroStabile di #Torino: con… -