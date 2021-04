Torino. Aumentare le risorse per la scuola, alle famiglie (Di martedì 27 aprile 2021) Il Consiglio comunale di Torino ha approvato una mozione che sollecita la Sindaca e la Giunta ad intervenire presso la Regione Piemonte con l’obiettivo di determinare un adeguamento di risorse economiche da destinare alle famiglie in situazione di disagio sociale e con figli in età scolare, per limitare il rischio di dispersione scolastica. Nel presentare il provvedimento, Aldo Curatella ha posto l’accento sulle disuguaglianze sociali che il prolungato ricorso della didattica a distanza può provocare. Per il consigliere di Azione, le scuole chiuse non danneggiano tutti allo stesso modo ma aumentano le difficoltà di famiglie che devono confrontarsi con ulteriori contrazioni delle entrate a causa delle diminuite opportunità lavorative legate all’emergenza sanitaria. L’ipotizzato taglio del buono ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 aprile 2021) Il Consiglio comunale diha approvato una mozione che sollecita la Sindaca e la Giunta ad intervenire presso la Regione Piemonte con l’obiettivo di determinare un adeguamento dieconomiche da destinarein situazione di disagio sociale e con figli in età scolare, per limitare il rischio di dispersione scolastica. Nel presentare il provvedimento, Aldo Curatella ha posto l’accento sulle disuguaglianze sociali che il prolungato ricorso della didattica a distanza può provocare. Per il consigliere di Azione, le scuole chiuse non danneggiano tutti allo stesso modo ma aumentano le difficoltà diche devono confrontarsi con ulteriori contrazioni delle entrate a causa delle diminuite opportunità lavorative legate all’emergenza sanitaria. L’ipotizzato taglio del buono ...

