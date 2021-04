Tor Bella Monaca, smantellata la piazza di spaccio: 300 carabinieri in azione, 51 persone arrestate (Di martedì 27 aprile 2021) Blitz all’alba, 300 militari in azione, 51 arresti. Risultato: smantellata la piazza di spaccio della borgata romana di Tor Bella Monaca e azzerati i suoi vertici. È il risultato dell’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno agito con le unità cinofile e il supporto degli elicotteri del Nucleo carabinieri di Pratica di Mare. Le indagini hanno permesso di ricostruire i ruoli dei vari membri all’interno dell’organizzazione che faceva capo a tre fratelli che gestivano l’attività delinquenziale della piazza di spaccio che si trova su via dell’Archeologia 106. Circa 600.000 euro mensili il giro d’affari. Come in una perfetta organizzazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Blitz all’alba, 300 militari in, 51 arresti. Risultato:ladidella borgata romana di Tore azzerati i suoi vertici. È il risultato dell’operdeidel Comando Provinciale di Roma, che hanno agito con le unità cinofile e il supporto degli elicotteri del Nucleodi Pratica di Mare. Le indagini hanno permesso di ricostruire i ruoli dei vari membri all’interno dell’organizzche faceva capo a tre fratelli che gestivano l’attività delinquenziale delladiche si trova su via dell’Archeologia 106. Circa 600.000 euro mensili il giro d’affari. Come in una perfetta organizz...

