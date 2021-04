Tor Bella Monaca, Carabinieri: spaccio con modello aziendale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “L’operazione rappresenta un altro duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di stupefacenti nella Capitale e in particolar modo nel territorio di Tor Bella Monaca.” “Le indagini hanno permesso di appurare come lo spaccio avveniva secondo un vero e proprio modello aziendale con la spartizione in turni, mansioni e addirittura con delle vere e proprie promozioni sul campo per i sodali piu’ fedeli, e punizioni invece per coloro che si rendevano responsabili di presunti sbagli”. Cosi’ il Colonnello Salvatore Sauco, comandante dei Carabinieri del Gruppo Frascati, in merito al blitz antidroga che ha portato a 51 ordini di arresto e smantellato una fitta rete di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “L’operazione rappresenta un altro duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di stupefacenti nella Capitale e in particolar modo nel territorio di Tor.” “Le indagini hanno permesso di appurare come loavveniva secondo un vero e propriocon la spartizione in turni, mansioni e addirittura con delle vere e proprie promozioni sul campo per i sodali piu’ fedeli, e punizioni invece per coloro che si rendevano responsabili di presunti sbagli”. Cosi’ il Colonnello Salvatore Sauco, comandante deidel Gruppo Frascati, in merito al blitz antidroga che ha portato a 51 ordini di arresto e smantellato una fitta rete dinel quartiere di Tora ...

