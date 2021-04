Tommaso Zorzi “cocco” dell’Isola dei Famosi: c’è maretta tra gli opinionisti, il motivo (Di martedì 27 aprile 2021) Non tutto fila liscio in quel dell’Isola dei Famosi e stando alle dichiarazioni rilasciare da qualcuno con l’orecchio ben teso e vicino agli ambienti Mediaset, pare che qualche amareggiamento non sia avvenuto solamente in Palapa. Anche tra gli opinionisti si sarebbe creata una sorta di “frizione”, specie nei confronti di Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi, l’opinionista più pagato: è maretta con Lamborghini e Zanicchi? Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, si sa essere stato richiestissimo e super voluto da Ilary Blasi al suo fianco per commentare le dinamiche dell’Isola dei Famosi. Reduce da un enorme successo, Zorzi avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) Non tutto fila liscio in queldeie stando alle dichiarazioni rilasciare da qualcuno con l’orecchio ben teso e vicino agli ambienti Mediaset, pare che qualche amareggiamento non sia avvenuto solamente in Palapa. Anche tra glisi sarebbe creata una sorta di “frizione”, specie nei confronti di, l’opinionista più pagato: ècon Lamborghini e Zanicchi? Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip,, si sa essere stato richiestissimo e super voluto da Ilary Blasi al suo fianco per commentare le dinamichedei. Reduce da un enorme successo,avrebbe ...

