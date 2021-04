Tiro con l’arco: i convocati dell’Italia per raduno e gara di valutazione a Rivoli. 17 nomi con Galiazzo, Frangilli e Boari (Di martedì 27 aprile 2021) Cominciano le fasi calde della preparazione che, per l’Italia, vuol dire tentativo di arrivare alla qualificazione olimpica di Parigi del prossimo giugno con le carte in regola per aggiungere due ulteriori pass, quelli delle squadre, a quelli individuali già conquistati per Tokyo. Questi i 17 nomi chiamati al seguito del coordinatore tecnico Sante Spigarelli e del suo numeroso staff, che comprende il vice Giorgio Botto e i coach Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli: SETTORE MASCHILE Mauro Nespoli, David Pasqualucci, Marco Galiazzo, Michele Frangilli, Marco Morello, Luca Melotto, Federico Musolesi, Alessandro Paoli, Yuri Belli SETTORE FEMMINILE Lucilla Boari, Tatiana Andreoli, Elena Tonetta, Vanessa Landi, Tanya Giaccheri, Chiara Rebagliati, Karen Hervat, Laura Baldelli Questo il programma: gli azzurri si ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Cominciano le fasi calde della preparazione che, per l’Italia, vuol dire tentativo di arrivare alla qualificazione olimpica di Parigi del prossimo giugno con le carte in regola per aggiungere due ulteriori pass, quelli delle squadre, a quelli individuali già conquistati per Tokyo. Questi i 17chiamati al seguito del coordinatore tecnico Sante Spigarelli e del suo numeroso staff, che comprende il vice Giorgio Botto e i coach Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli: SETTORE MASCHILE Mauro Nespoli, David Pasqualucci, Marco, Michele, Marco Morello, Luca Melotto, Federico Musolesi, Alessandro Paoli, Yuri Belli SETTORE FEMMINILE Lucilla, Tatiana Andreoli, Elena Tonetta, Vanessa Landi, Tanya Giaccheri, Chiara Rebagliati, Karen Hervat, Laura Baldelli Questo il programma: gli azzurri si ...

