The Handmaid' s Tale 4 fuori domani | Nuovo trailer ed anticipazioni

La quarta stagione di The Handmaid's Tale arriverà domani 28 aprile sugli schermi americani di Hulu e il giorno dopo in Italia su TIMVision. I primi tre episodi della serie, composta da un totale di 10 puntate, verranno rilasciati dalla piattaforma americana contemporaneamente per poi procedere con il rilascio di un solo episodio a settimana. Tre episodi dei 10 saranno diretti dalla stessa protagonista Elisabeth Moss. Hulu ha rilasciato un nuovo promo teaser che mostra June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss, impegnata a cercare di ottenere giustizia in quella che sembra un'aula di tribunale: Nella nuova stagione da 10 episodi, June guida la ribellione contro Gilead diventando la feroce e impavida leader ribelle del movimento Mayday. Tuttavia i rischi che corre la portano a dover ...

