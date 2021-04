The Falcon and the Winter Soldier: quando la Marvel diventa “troppo politica” per i fan (Di martedì 27 aprile 2021) Partendo da The Falcon and the Winter Soldier, analizziamo la questione dei sedicenti fan che contestano i contenuti sociopolitici nei grandi franchise. Per sei settimane, ogni volta che un nuovo episodio di The Falcon and the Winter Soldier debuttava su Disney+, tra i commenti in rete ne saltavano sempre fuori diversi, a firma di persone autodichiaratesi fan del Marvel Cinematic Universe e/o del materiale cartaceo di partenza, dove si contestava la deriva politica "improvvisa" del franchise. Nel caso specifico della miniserie ha suscitato disappunto l'attenzione prestata a figure come Isaiah Bradley (il primo Captain America afroamericano, ignorato e/o maltrattato dal governo dopo aver portato a termine la propria missione) e Sam Wilson, che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Partendo da Theand the, analizziamo la questione dei sedicenti fan che contestano i contenuti sociopolitici nei grandi franchise. Per sei settimane, ogni volta che un nuovo episodio di Theand thedebuttava su Disney+, tra i commenti in rete ne saltavano sempre fuori diversi, a firma di persone autodichiaratesi fan delCinematic Universe e/o del materiale cartaceo di partenza, dove si contestava la deriva"improvvisa" del franchise. Nel caso specifico della miniserie ha suscitato disappunto l'attenzione prestata a figure come Isaiah Bradley (il primo Captain America afroamericano, ignorato e/o maltrattato dal governo dopo aver portato a termine la propria missione) e Sam Wilson, che ...

Advertising

Matioski : Alle 21:00 mi troverete sul canale di Giulia Cosmopolinerd per parlare di The Falcon And The Winter Soldier assieme… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and the Winter Soldier: quando la Marvel diventa “troppo politica” per i fan… - MariaFra46 : Il mio premio: guardare the Falcon and the Winter Soldier. Non posso più rimandare. - xclear_sky : Domani vado da GameStop e vedo di preordinare i funko nuovi di The Falcon and the Winter Soldier e neanche io diluv… - raffaer_ : Molto deluso da Falcon and the winter soldier -