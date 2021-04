Test genetici ‘svolta’ per curare cancro al seno, ma solo il 33% dei centri ha le tecnologie (Di martedì 27 aprile 2021) Tracciare una carta d’identità del tumore al seno e individuare le cause della sua crescita, grazie all’analisi in laboratorio delle mutazioni genetiche. Una realtà su cui si basano le innovazioni scientifiche e le nuove opportunità di cura per le donne, ma che oggi riguarda solo una piccola percentuale di pazienti. Lo rivelano i dati di una ricerca Iqvia realizzata per Novartis, che ha coinvolto quasi 300 reparti di anatomia patologica e laboratori di biologia molecolare su tutto il territorio nazionale, per mettere a fuoco le tecnologie disponibili e il loro effettivo impiego per effettuare Test di sequenziamento genico. Tra i reparti coinvolti, solo il 33% ha a disposizione tecnologie di sequenziamento genico e tra questi solo il 30% effettua questo tipo di ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Tracciare una carta d’identità del tumore ale individuare le cause della sua crescita, grazie all’analisi in laboratorio delle mutazioni genetiche. Una realtà su cui si basano le innovazioni scientifiche e le nuove opportunità di cura per le donne, ma che oggi riguardauna piccola percentuale di pazienti. Lo rivelano i dati di una ricerca Iqvia realizzata per Novartis, che ha coinvolto quasi 300 reparti di anatomia patologica e laboratori di biologia molecolare su tutto il territorio nazionale, per mettere a fuoco ledisponibili e il loro effettivo impiego per effettuaredi sequenziamento genico. Tra i reparti coinvolti,il 33% ha a disposizionedi sequenziamento genico e tra questiil 30% effettua questo tipo di ...

