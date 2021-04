Teresa | 89 anni | viene avvicinata da due ragazzine | rischia di morire per 5 euro

Leggi su formatonews

(Di martedì 27 aprile 2021) Una signora di 89è stata scippata da una baby gang. Strattonata e buttata a terra, la donna è finita in ospedale. L’emergenza Covid, il lockdown, la lontananza dagli affetti: per gli anziani non sono stati mesi facili. Senza contare che, in alcune Regioni, hanno dovuto anche attendere ore e ore per ricevere il vaccino a causa di convocazioni errate. A Milano, di recente, l’ennesima barbarie che stava per concludersi in tragedia. “Sono rimasta molto male vedendo che a strattonarmi per la borsetta erano due. Giovanissime e femmine. Non me lo sarei mai aspettata“. Queste – riporta Il Giorno – le parole diBinetti, una signora di Ottantanove, mamma, nonna e pure bisnonna di un pronipotino di 2e mezzo. La donna parla dal letto dell’ospedale. A farla ...