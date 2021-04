Tennistavolo, Italia a Belgrado per la prima fase degli Europei a squadre. Definiti gli avversari (Di martedì 27 aprile 2021) L’Italia maschile sarà impegnata a Belgrado (Serbia) nella prima fase degli Europei a squadre di Tennistavolo. L’appuntamento è dal 21 al 23 maggio. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo 5 e dovranno vedersela con Turchia, Norvegia, Galles. In palio l’accesso alla fase successiva della competizione continentale. Foto: Fitet Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) L’maschile sarà impegnata a(Serbia) nelladi. L’appuntamento è dal 21 al 23 maggio. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo 5 e dovranno vedersela con Turchia, Norvegia, Galles. In palio l’accesso allasuccessiva della competizione continentale. Foto: Fitet

Advertising

sportface2016 : #Tennistavolo L'Italia disputerà a Belgrado la prima fase dal 21 al 23 maggio: azzurri inseriti in un girone da q… - Tp24it : Ricomincia l'attività anche per il tennistavolo terzo posto in Coppa Italia per la Germaine Lecocq… -