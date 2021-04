Tennis | Wimbledon | niente più riposo nella domenica centrale e 25% di spettatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 aprile 2021) Londra, 27 apr. (Adnkronos) – Il torneo didipotrebbe avere il 25% della sua capacità di pubblico quest’anno a seguito delle restrizioni per il coronavirus che coinvolgono eventi all’aperto, secondo i responsabili del torneo. Ian Hewitt, presidente dell’All England Club, che ospita lo Slam sull’erba, e Sally Bolton, amministratore delegato, hanno fornito una panoramica dei piani per l’evento di quest’anno. Devono ancora essere prese decisioni sul premio in denaro finale per i vincitori e su quanti biglietti saranno disponibili per la vendita poiché ciò dipende dalle regole del governo al momento in cui la competizione inizierà dal 28 giugno. I prezzi dei biglietti rimarranno tuttavia quello del 2020 dopo che l’evento dello scorso anno è stato annullato a causa dell’epidemia di coronavirus.“A questo punto, l’applicazione delle linee ...