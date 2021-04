Tennis | Dayana Yastremska dovrà attendere | il TAS respinge ancora il ricorso | ancora niente ritorno in campo per l’ucraina

(Di martedì 27 aprile 2021) Continua l’odissea di, numero 31 delle classifiche WTA che non scende indallo scorso novembre, dal torneo di Linz. La ventenne ucraina è dovuta rimanere ferma a causa di una positività al mesterolone, una delle “sostanze non specificate” della lista S1 (agenti anabolizzanti) proibite dalla WADA e pertanto vietate dallo stesso Programma Anti-Doping. Il rientro dellainnon è però previsto in breve tempo: l’esteuropea ha provato ad appellarsi al TAS di Losanna ma la ITF ha annunciato con un comunicato assai stringato che ilè stato respinto, senza così permettere all’atleta di tornare infino alla risoluzione finale del caso, che ad oggi non haraggiunto una conclusione. Non ...

