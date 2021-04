Tennis | ATP Estoril 2021 | Cilic elimina Alcaraz | avanzano Cecchinato e Gasquet

(Di martedì 27 aprile 2021) Si sono completati i match di primo turno del torneo ATP dell’. Buona la prima per Marco, che ha superato in due set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora affronterà il francese Ugo Humbert, testa di serie numero tre, che ha usufruito di un bye al primo turno. Il match del giorno era quello tra Marine Carlose a vincere è stato il veterano croato, che si è imposto sul giovane spagnolo in tre set per 6-3 1-6 6-4. Seconda sconfitta consecutiva al primo turno per il numero 120 del mondo, considerato uno dei migliori prospetti del circuito ATP, dopo quella di Barcellona contro l’americano Frances Tiafoe. Buona giornata per la Francia, che ha visto le vittorie di Richardcontro l’argentino Juan Londero per 6-3 7-5 e di Corentin Moutet ...

Il programma e l' ordine di gioco del torneodi Monaco di Baviera 2021, che si disputa sulla terra rossa in Germania, per qual che concerne la giornata di mercoledì 28 aprile. Nessun azzurro al via in questo torneo tedesco francamente privo ...Il programma e l' ordine di gioco del torneodi Estoril 2021, che si disputa sulla terra rossa in Portogallo, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 28 aprile in cui si disputano le prima quattro sfide del secondo turno. Presente anche ...Si sono completati i match di primo turno del torneo ATP dell'Estoril. Buona la prima per Marco Cecchinato, che ha superato in due set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora af ...Jannik Sinner sta diventando sempre di più una realtà del tennis mondiale. La semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona lo rende un giocatore sempre più temibile agli occhi dei suoi avversari, con a ...