Tenere il profilo Facebook privato senza contenuti pubblici (Di martedì 27 aprile 2021) Possedere un profilo Facebook è diventata un'abitudine per chiunque possegga un PC o uno smartphone, così da poter rimanere in contatto con vecchi amici o anche accedere rapidamente ad alcuni siti e servizi tramite il tasto dedicato. Con un account su Facebook la maggior parte delle persone pensa che stanno sacrificando qualcosa dal punto di vista della privacy, a meno che non si decide di iscriversi senza partecipare ad alcuna discussione, senza cliccare mai su "Mi Piace", senza pubblicare mai nulla. Partecipare alla vita online su Facebook ed avere un diario vissuto e dettagliato di informazioni non è invece così incompatibile col Tenere il profilo privato, così da poter comunicare solo ai famigliari agli amici più ...

