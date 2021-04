Tende è il nuovo singolo di Florilegio: “L’inizio di un nuovo percorso” (Di martedì 27 aprile 2021) Venerdì 23 aprile 2021 è uscito Tende il nuovo singolo di Florilegio. Di stanza a Bologna, ecco un nuovo esempio del più fine cantautorato psichedelico che vi farà innamorare sin dal primo ascolto. Florilegio è la creatura musicale di Matteo Polonora che ci propone il primo atipico singolo estivo, manifesto di questa che è un’altra estate atipica, della scena musicale indipendente. Florilegio ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Tende” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si tratta? “Tende” è il mio primo singolo a nome Florilegio e quindi segna L’inizio di un ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 aprile 2021) Venerdì 23 aprile 2021 è uscitoildi. Di stanza a Bologna, ecco unesempio del più fine cantautorato psichedelico che vi farà innamorare sin dal primo ascolto.è la creatura musicale di Matteo Polonora che ci propone il primo atipicoestivo, manifesto di questa che è un’altra estate atipica, della scena musicale indipendente.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo, di che cosa si tratta? “” è il mio primoa nomee quindi segnadi un ...

‘Tende’, nuovo singolo dei Florilegio ExPartibus Tende è il nuovo singolo di Florilegio: “L’inizio di un nuovo percorso” Venerdì 23 aprile 2021 è uscito Tende il nuovo singolo di Florilegio. Di stanza a Bologna, ecco un nuovo esempio del più fine cantautorato psichedelico che vi farà innamorare sin dal primo ascolto.

