Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Ariane attira Christoph su una mina antiuomo!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 27 aprile 2021) Non sembrano esserci limiti all’odio diKalenberg (Viola Wedekind) nei confronti diSaalfeld (Dieter Bach). Non contenta di avergli tolto tutto e aver tentato di ucciderlo, nelle prossime puntatedila perfida dark lady tenderà al nemico una trappola diabolica… Leggi anche:dal 2 all’8 maggio 2021 Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!, puntatecapisce cheha ucciso Karlsotto gli effetti del siero della verità,© ARD ...