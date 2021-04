Tancredi, solo ora si è scoperto chi è il suo famoso papà (Di martedì 27 aprile 2021) Tancredi canta dei suoi genitori nel corso della sesta puntata di Amici 2021. Il giovanissimo artista, uno tra i più talentuosi di questa edizione del talent show, si è esibito in una cover di “Figli delle stelle”, il brano di Alan Sorrenti del 1977, al quale aggiunge delle barre in parte dedicate alla sua famiglia. “Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni”, recita la parte cantata da Tancredi, frasi che hanno finito per colpire Maria De Filippi. Quando l’esibizione di Tancredi termina, la conduttrice Maria De Filippi non ha potuto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 aprile 2021)canta dei suoi genitori nel corso della sesta puntata di Amici 2021. Il giovanissimo artista, uno tra i più talentuosi di questa edizione del talent show, si è esibito in una cover di “Figli delle stelle”, il brano di Alan Sorrenti del 1977, al quale aggiunge delle barre in parte dedicate alla sua famiglia. “Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni”, recita la parte cantata da, frasi che hanno finito per colpire Maria De Filippi. Quando l’esibizione ditermina, la conduttrice Maria De Filippi non ha potuto ...

