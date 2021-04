Superluna rosa, oggi lo spettacolo della prima luna rosa del 2021: quando e come vederla (Di martedì 27 aprile 2021) Superluna rosa 2021 oggi: orario, cos’è, quando e come vederla oggi, martedì 27 aprile 2021, è il giorno della Superluna rosa: si tratta della prima Superluna del 2021. Si tratta di un termine non scientifico, con il quale si indica il fenomeno per cui la luna piena coincide con l’approssimarsi del nostro satellite alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, previsto alle 17:25 di oggi, 27 aprile. L’effetto si manterrà fino a mercoledì mattina. Ma che cos’è la ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021): orario, cos’è,, martedì 27 aprile, è il giorno: si trattadel. Si tratta di un termine non scientifico, con il quale si indica il fenomeno per cui lapiena coincide con l’approssimarsi del nostro satellite alla minima distanza dalla Terra, il cosiddetto perigeo, previsto alle 17:25 di, 27 aprile. L’effetto si manterrà fino a mercoledì mattina. Ma che cos’è la ...

