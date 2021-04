Superluna rosa, l'orario migliore per vederla (e perché si chiama così) (Di martedì 27 aprile 2021) Occhi puntati al cielo fino a mercoledì mattina. In questi giorni, infatti, è possibile vedere la Superluna rosa: come spiegano gli esperti, è la seconda luna per dimensioni percepite di questo 2021, dietro solamente a quella che vedremo il prossimo 26 maggio. Il fenomeno astronomico è dato dalla prossimità del corpo celeste con la Terra nella fase di plenilunio, che fa apparire la Luna notevolmente più grande del solito: sarà visibile per tutta la notte, nubi permettendo, fino all'alba di domani. Ma perché rosa? Nonostante il nome molto evocativo, la Superluna rosa visibile stanotte non è veramente di colore rosa. In realtà questa denominazione risale alla scansione dell'anno fatta anticamente dagli indigeni americani, e si riferisce a un fiore di campo, il muschio ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Occhi puntati al cielo fino a mercoledì mattina. In questi giorni, infatti, è possibile vedere la: come spiegano gli esperti, è la seconda luna per dimensioni percepite di questo 2021, dietro solamente a quella che vedremo il prossimo 26 maggio. Il fenomeno astronomico è dato dalla prossimità del corpo celeste con la Terra nella fase di plenilunio, che fa apparire la Luna notevolmente più grande del solito: sarà visibile per tutta la notte, nubi permettendo, fino all'alba di domani. Ma? Nonostante il nome molto evocativo, lavisibile stanotte non è veramente di colore. In realtà questa denominazione risale alla scansione dell'anno fatta anticamente dagli indigeni americani, e si riferisce a un fiore di campo, il muschio ...

