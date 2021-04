Sud Sudan, vescovo Carlassare gambizzato: "Tra arrestati per agguato anche tre preti" (Di martedì 27 aprile 2021) Sono dodici le persone arrestate con l'accusa di essere coinvolte nell' agguato al vescovo eletto Christian Carlassare . Secondo quanto diffuso dall'agenzia Aci Africa e riportato dalla rivista dei ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Sono dodici le persone arrestate con l'accusa di essere coinvolte nell'aleletto Christian. Secondo quanto diffuso dall'agenzia Aci Africa e riportato dalla rivista dei ...

LauraGaravini : Vicina al missionario italiano #PadreCarlassare, vescovo della diocesi locale ferito da due uomini armati in Sud… - Avvenire_Nei : Agguato al vescovo Carlassare. 'Pregate per la gente di Rumbek' - vaticannews_it : #27aprile #SudSudan Parla la mamma di padre #Carlassare: Il dolore che proviamo oggi, quel popolo lo prova da anni.… - CorriereAlpi : Parla padre Christian, gambizzato in Sud Sudan e ricoverato a Nairobi in Kenya: 'Non volevano rubare e non volevano… - codeghino10 : RT @Corriere: Sud Sudan, dodici arrestati per l’agguato al vescovo Carlassare: ci sono anche tre preti della diocesi -