Strangola la fidanzata durante un gioco erotico | poi chiama la mamma | “Forse l’ho uccisa | mi sono fatto prendere dalla passione”

(Di martedì 27 aprile 2021) Alla polizia che l’ha arrestato ha detto di esser stato preso da “un impulso irrefrenabile mentre facevamo sesso“: Eray Hakver, 24 anni, di Pamukkale in Turchia, ha confessato di aver ucciso la22enne Cennet Tuba Tokbasunestremo. Il giovane ha stretto la ragazza al collo ma il suo “impeto di” si è trasformato in una morsa letale che l’hata. Secondo quanto riferito dal Sun, la coppia si frequentava da un paio di mesi e quel giorno lui l’ha raggiunta nel suo appartamento. Lì hanno avuto un rapporto sessuale che però è degenerato con lomento della 22enne. Il giovane l’ha lasciata riversa senza vita e ha poi dato da mangiare al suo gatto prima di lasciare l’appartamento, salutando in direzione della telecamera ...