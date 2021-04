Stop auto diesel e benzina | si punta al ‘solo elettrico’ entro il 2035

Advertising

TuttoTechNet : Stop alle vendite di auto diesel, benzina e ibride entro il 2035 - arcocielo : RT @ansa_ambiente: 27 aziende chiedono alla #commissioneEuropea, al #Parlamentoeuropeo e ai governi dei Paesi membri #Ue 'una nuova era di… - romifivestars : @Napalm51 I più pericolosi sono quelli mascherati al in auto ?? , che guidano da soli. Non vedono stop ?? semafori ??… - GiorgioPStream : Unione Europea, stop alle auto a motore endotermico entro il 2035: l'appello delle aziende | Lega Nerd - fabiocavagnera : RT @motorionline: L'appello all'#UE: stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035, tra i firmatari c'è anche #Volvo -

Ultime Notizie dalla rete : Stop auto

Una soluzione flessibile, che permette al costruttore di adattare la piattaforma a diverse... Come accennato, il cambio automatico a 8 rapporti è perfetto per dimenticarsi degli&go cittadini. ...Inconfondibile anche dietro, con il massiccio spoiler nero lucido sul tetto e la luce dia ... le mappe della pista e altri dati dell'trasmessi in tempo reale. Sul volante sportivo sono ...-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- TSPMOTO - RICAMBI NUOVI/USATI ONLINE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ° PAGAMENTI ...La rivoluzione nel mondo delle auto è partita da diversi anni. L'obiettivo è quello di dire addio a diesel e benzina entro il 2035.