Advertising

solocine : Stefania Rocca, guerriera contro la discriminazione - cinematografoIT : Da domani su Sky Cinema #DietroLaNotte, il thriller psicologico diretto da Daniele Falleri. Stefania Rocca tra le p… - MariaLauraPili2 : @GiuseppeporroIt Il post di Stefania era riferito all'Isola di ieri....che rocca si e rifiutato di fare....in vece… - CinecittaNews : Stefania Rocca in un thriller al femminile - RomanoRandagio : Stefania Rocca in un thriller al femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Rocca

Thriller, molto 'al femminile', e film di genere pieno di atmosfere cupe dove nessuno è come sembra. Si presenta così DIETRO LA NOTTE di Daniele Falleri con un'ineditamolto dark e guerriera, Fortunato Cerlino (il Pietro Savastano di Gomorra), Roberta Giarrusso e Elisa Visari. Il film, prodotto da Fenix Entertainment in collaborazione con Rai Cinema ...Thriller al femminile Dietro la notte di Daniele Falleri con un'ineditamolto dark, e con Fortunato Cerlino, Roberta Giarrusso e la giovane Elisa Visari , prodotto da Fenix Entertainment in collaborazione con Rai Cinema sarà su Sky Cinema dal 28 aprile. Il ...Cosa siamo disposti a fare per riprenderci una felicità strappata? Quanto siamo capaci di uscire dal recinto delle regole e oltrepassare una soglia che ...Dopo il rifiuto di Gilles Rocca, Stefania Orlando a modo suo ha deciso di replicare al naufrago con un gioco simile effettuato al GF Vip ...