Stasera in tv, 27 aprile: su Cine 34 il film Polvere di Stelle con Alberto Sordi (Di martedì 27 aprile 2021) Stasera in tv, 27 aprile 2021: su Cine 34 andrà in onda il film commedia “Polvere di Stelle” di e con il grande Alberto Sordi Stasera in tv, 27 aprile 2021: su Cine 34 andrà in onda alle 21:00 uno dei grandi successi di Alberto Sordi, il film “Polvere di Stelle”. film commedia del 1973 è stato diretto e interpretato da Alberto Sordi. Nel cast compaiono i camei di due noti attori della rivista italiana del periodo: Carlo Dapporto e Wanda Osiris; mentre, accanto a Sordi ci sono anche Monica Vitti e John Phillip Law. La colonna sonora è curata con ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021)in tv, 272021: su34 andrà in onda ilcommedia “di” di e con il grandein tv, 272021: su34 andrà in onda alle 21:00 uno dei grandi successi di, ildi”.commedia del 1973 è stato diretto e interpretato da. Nel cast compaiono i camei di due noti attori della rivista italiana del periodo: Carlo Dapporto e Wanda Osiris; mentre, accanto aci sono anche Monica Vitti e John Phillip Law. La colonna sonora è curata con ...

Advertising

teatroallascala : Stasera alle ore 18 celebriamo il 25 aprile con un concerto organizzato dalla sezione ANPI Teatro alla Scala. In pr… - La7tv : Il #26aprile di 35 anni fa, la più grande catastrofe nucleare della storia. Per non dimenticare stasera #19aprile e… - DiMarzio : LIVE #Superlega | La grande fuga? Stasera riunione di urgenza tra le 12 fondatrici. Tutti gli aggiornamenti ??… - Batwayne82Queen : RT @Sonia_Eyes_Real: Buongiorno mondo ?? Stasera, martedì 27 Aprile ore 22.00... GRANDE DIRETTA CON ME,... ESPERTO BDSM @marcus_anubis E D… - CorriereCitta : Il Commissario Montalbano, stasera in tv 'La rete di protezione': orario, replica e streaming, anticipazioni episod… -