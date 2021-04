Stasera in tv 27 aprile: Il Commissario Montalbano e Real Madrid – Chelsea (Di martedì 27 aprile 2021) Guida ai programmi Tv di questa sera, 27 aprile 2021, di Solodonna, Cosa vedere questa sera in tv? Su Rai1 : Il Commissario Montalbano – La rete di protezione, Rai2: Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, Canale 5: UEFA Champions League –Real Madrid – Chelsea, Italia Uno: Le Iene Show. Vediamo nel dettaglio tutti i programmi delle reti principali. Stasera in Tv, scopriamo tutti i programmi di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 aprile 2021) Guida ai programmi Tv di questa sera, 272021, di Solodonna, Cosa vedere questa sera in tv? Su Rai1 : Il– La rete di protezione, Rai2: Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, Canale 5: UEFA Champions League –, Italia Uno: Le Iene Show. Vediamo nel dettaglio tutti i programmi delle reti principali.in Tv, scopriamo tutti i programmi di Articolo completo: dal blog SoloDonna

