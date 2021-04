Stasera in TV 27 aprile, cosa vedere: Il Commissario Montalbano o Real-Chelsea (Di martedì 27 aprile 2021) Stasera in TV martedì 27 aprile, cosa vedere: Il Commissario Montalbano su Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Canale 5, appuntamento con Real Madrid-Chelsea Getty ImagesScopriamo cosa verrà trasmesso Stasera martedì 27 aprile sulle maggiori TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con la fiction ”Il Commissario Montalbano”. In onda alle 21.20, invece, su Rai 2 lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola Vi Vorrei”. Su Rai 3 dalle 21.20 Ilaria Berlinguer racconterà la cronaca e la politica nel suo “Carta Bianca” approfondendo i temi che scatenano da sempre dibattito nel nostro paese. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Isola dei ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)in TV martedì 27: Ilsu Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Canale 5, appuntamento conMadrid-Getty ImagesScopriamoverrà trasmessomartedì 27sulle maggiori TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con la fiction ”Il”. In onda alle 21.20, invece, su Rai 2 lo show di Enrico Brignano “Un’ora sola Vi Vorrei”. Su Rai 3 dalle 21.20 Ilaria Berlinguer racconterà la cronaca e la politica nel suo “Carta Bianca” approfondendo i temi che scatenano da sempre dibattito nel nostro paese. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Isola dei ...

Advertising

teatroallascala : Stasera alle ore 18 celebriamo il 25 aprile con un concerto organizzato dalla sezione ANPI Teatro alla Scala. In pr… - La7tv : Il #26aprile di 35 anni fa, la più grande catastrofe nucleare della storia. Per non dimenticare stasera #19aprile e… - DiMarzio : LIVE #Superlega | La grande fuga? Stasera riunione di urgenza tra le 12 fondatrici. Tutti gli aggiornamenti ??… - linosegna : RT @ubernograzie: Anticipazioni Fuori dal Coro | stasera in tv | 20 aprile 2021 | inchieste | temi | interviste | chi sono gli ospiti - Zaz… - linosegna : RT @ubernograzie: Anticipazioni Fuori dal Coro | stasera in tv | 27 aprile 2021 | inchieste | temi | interviste | chi sono gli ospiti - Zaz… -