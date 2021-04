Standing ovation per la Croce rossa italiana e il maestro Pappano all'Auditorium di Roma (Di martedì 27 aprile 2021) “Carissimo pubblico, finalmente siamo qui insieme”. Le parole del maestro Antonio Pappano hanno riportato un po’ di speranza e di normalità lunedì sera a Roma, al primo concerto dal vivo ospitato all’Auditorium Parco della Musica. L’atmosfera era dimessa, le persone a mala pena riuscivano a riconoscersi per via delle mascherine, del giusto distanziamento tra le poltrone e le luci basse, ma tutto questo è passato in secondo piano e ad avere la meglio è stata la musica eseguita dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro angloitaliano che dal 2023 diventerà Direttore principale della London Symphony Orchestra, restando Direttore Emerito dell’orchestra Romana. Un concerto speciale per mille ragioni - a cominciare dalla più ovvia e di questi tempi non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Carissimo pubblico, finalmente siamo qui insieme”. Le parole delAntoniohanno riportato un po’ di speranza e di normalità lunedì sera a, al primo concerto dal vivo ospitato all’Parco della Musica. L’atmosfera era dimessa, le persone a mala pena riuscivano a riconoscersi per via delle mascherine, del giusto distanziamento tra le poltrone e le luci basse, ma tutto questo è passato in secondo piano e ad avere la meglio è stata la musica eseguita dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dalangloitaliano che dal 2023 diventerà Direttore principale della London Symphony Orchestra, restando Direttore Emerito dell’orchestrana. Un concerto speciale per mille ragioni - a cominciare dalla più ovvia e di questi tempi non ...

