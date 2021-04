St.Vincent - Grenadine, 'peggior disastro di sempre per isola' (Di martedì 27 aprile 2021) Le Caritas delle isole caraibiche si stringono attorno all'isola di Saint Vincent dopo che 20.000 persone sono state evacuate in seguito all'eruzione del vulcano La Soufrière. Anche se le persone sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Le Caritas delle isole caraibiche si stringono attorno all'di Saintdopo che 20.000 persone sono state evacuate in seguito all'eruzione del vulcano La Soufrière. Anche se le persone sono ...

PAPA: È il momento della vergogna Al termine, il Papa ha fatto riferimento alla beatificazione di dieci martiri del Quiché in Guatemala e ha espresso vicinanza alla popolazione di Saint Vincent e Grenadine, dov'è in corso un'eruzione ...

St.Vincent-Grenadine, 'peggior disastro di sempre per isola' - Ultima Ora Agenzia ANSA L'apocalittico paesaggio dell'isola St. Vincent dopo l'eruzione del vulcano La Soufrière Un'isola completamente ricoperta di cenere, tutta grigia, in un paesaggio apocalittico. E' la scena apparsa ai soccorritori delle Nazioni Unite giunti nel piccolossimo stato caraibico di Saint Vincent ...

