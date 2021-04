Sputnik V, chi volta le spalle (e perché) al vaccino russo (Di martedì 27 aprile 2021) In Corea del Sud un cittadino su due è favorevole all’uso del vaccino russo. Gli argentini pensano ad un nuovo nome per chiamare quello prodotto in Argentina (si parla di Sputnik V.I.D.A per l’acronimo “Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino” – vaccino di Immunizzazione per lo Sviluppo Argentino). Ma in realtà il vaccino russo sembra attraversare un momento di difficoltà. LA SCOMMESSA (PERSA) DI PUTIN Il Cremlino è stato costretto a rallentare la propaganda per spingere il farmaco, tra la diffidenza della comunità internazionale nella vera efficacia e difficoltà nella capacità di produzione. Infatti, i russi hanno dovuto rincorrere all’importazione del proprio vaccino dalla Corea del Sud, l’India e la Cina, qui l’approfondimento di Formiche.net. La ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) In Corea del Sud un cittadino su due è favorevole all’uso del. Gli argentini pensano ad un nuovo nome per chiamare quello prodotto in Argentina (si parla diV.I.D.A per l’acronimo “Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino” –di Immunizzazione per lo Sviluppo Argentino). Ma in realtà ilsembra attraversare un momento di difficoltà. LA SCOMMESSA (PERSA) DI PUTIN Il Cremlino è stato costretto a rallentare la propaganda per spingere il farmaco, tra la diffidenza della comunità internazionale nella vera efficacia e difficoltà nella capacità di produzione. Infatti, i russi hanno dovuto rincorrere all’importazione del propriodalla Corea del Sud, l’India e la Cina, qui l’approfondimento di Formiche.net. La ...

