Sputnik | Brasile blocca importazione vaccino

(Di martedì 27 aprile 2021) L’agenzia di vigilanza sanitaria brasiliana si è opposta alla richiesta di alcuni stati del Paese di importare ilanti-covid russoV in mancanza di dati certi relativi alla sua sicurezza ed efficacia. “Mai permetteremo che milioni di brasiliani siano esposti a prodotti che non hanno un’appropriata verifica di qualità e di efficacia”, ha affermato il presidente dell’Anvisa, Antonio Barra Torres. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

