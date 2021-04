Sospettato di furti | uomo massacrato da ‘giustizieri’ dei Quartieri VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè stato brutalmente aggredito in serata da un gruppo di persone in quantodi alcuniaiSpagnoli. L’aggredito ha riportato fratture alle costole e al setto nasale. Nel quartiere c’era il sospetto che quest’avesse rubato in alcune case dei residenti. Così quando è stato avvistato da alcuni ragazzi è stato aggredito con calci, pugni e manici di scopa. Un’aggressione avvenuta tra l’indifferenza totale dei presenti che non hanno fatto altro che alimentare l’odio nei suoi confronti. Addirittura un ragazzo lo ha colpito con un casco in pieno volto. Il tutto è stato filmato da un cittadino che ha provveduto ad immettere le immagini sui social e a far diventare virale il. Il web è diviso in due tra chi dà ...