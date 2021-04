Sony PlayStation 5 | nuovo aggiornamento minore in distribuzioneHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sony PlayStation

ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per5 : è la versione 21.01 - 03.10.00, e ha un changelog estremamente ridotto - l'unico elemento recita semplicemente miglioramenti ......ha di certo aggiunto dei ricami come i premi distribuiti per i più dediti. Una passione, questa, che ha fatto "vittime" celebri come il system architect di4 e5 Mark ...Un insider avrebbe rivelato i titoli gratuiti che saranno offerti a tutti gli abbonati PlayStation Plus a maggio 2021.Ratchet & Clank: Rift Apart è previsto in arrivo tra meno di due mesi in esclusiva Playstation 5, arriva a sorpresa un nuovo trailer.