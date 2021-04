Sondaggi politici Swg oggi | cresce la Lega 21 | 8% | seguono Pd e FdI

(Di martedì 27 aprile 2021) In considerazione dei dati emersi in seguito all'ultimoo politico Swg , sviluppato per il TG di La7, appare evidente una considerevole crescita di consensi nei confronti delladi Matteo Salvini , che in questo modo supera il Partito Democratico di Enrico Letta e Fratelli d'Italia di ...

/ Lega +0,6% per riaperture, Pd 19%: crollo M5s dopo video Grillo ROCCO CASALINO SU VIDEO BEPPE GRILLO Rocco Casalino ribadisce a più riprese che non condivide le cose dette da Beppe ...Swg: cresce la Lega, seguono Pd e FdI Il sondaggio Swg, realizzato per il TG di La7, ha messo in evidenza una apprezzabile ripresa della Lega , guidata da Matteo Salvini , che ...I recenti sondaggi politici Swg, realizzati per il TG di La7, hanno evidenziato una crescita di consensi della Lega che, quindi, supera sia il Pd che FdI.Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione, è in lieve calo, e scende dal 18% al 17,6%. Salvini è stato infatti abile a rivendicare le riaperture, presentandole come una vittoria del suo partito ...