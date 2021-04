Smantellata mafia nigeriana Black Axe | il plauso di Salvini

(Di martedì 27 aprile 2021) Con l’operazione denominataAxe gli investigatori sono riusciti a smantellare laradicata in Italia con sedi in diverse città. Tra cui L’Aquila. Si trattava di un’organizzazione finalizzata al compimento di numerosi reati. Tra cui il traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Ma anche in truffe ‘romantiche’, truffe informatiche e

Ultime Notizie dalla rete : Smantellata mafia

'Esprimo la mia soddisfazione alla Procura antimafia ed Polizia di Stato dell'Aquila per aver portato a termine un operazione che ha prodotto decine di misure cautelari in carcere e perquisizioni nei ...... dalla Sezione di Polizia Giudiziaria e dal Servizio Centrale Operativo, che, come raccontato da AbruzzoLive , ha portato all'arresto di 30 affiliati dellanigeriana appartenente alla Black Axe,...E' stata smantellata la mafia nigeriana Black Axe radicata in Italia con sedi in diverse città. Il plauso di Salvini alle forze dell'ordine.C’è anche una società che gestisce il bar all’interno del Palazzo di Giustizia di Potenza tra i beni sottopostri a sequestro nell’ambito dell’operazione ‘Iceberg’ che a Potenza ha portato questa matti ...