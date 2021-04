Smalti | e-commerce e Fedez | Layla Cosmetics ha una nuova ricetta per fare made in Italy

(Di martedì 27 aprile 2021), meno di una settimana fa, ha toccato con mano la potenza dell’hype. Non di un hype qualsiasi, tra l’altro: stiamo parlando di quello creato dache, grazie all’azienda che dal 1936 opera nel settore (una storia di impresa italiana alle spalle, capacità continua di fondere tradizione e innovazione), ha lanciato la propria linea diNoon. Babila Spagnolo, CEO di, ha spiegato a Giornalettismo l’importanza di questa iniziativa. E il lavoro che c’è dietro. LEGGI ANCHE >, 10 cose che forse non sai di luie il percorso con«Bisogna essere coraggiosi – ci dice, in collegamento dai suoi uffici – perché, una volta che abbiamo deciso di contattare ...

