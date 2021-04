(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – Si addensano molte nubi nel cielo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C’era da aspettarselo, tale è la posta in palio (complessivamente il Presidente Draghi parla di 248 miliardi di euro di investimenti) e tali sono gli interessi solleticati da questa enorme quantità di denaro. «Quella che emerge dalla lettura delnon è una strategia per lama piuttosto un programma per l’ammodernamento del Paese. Come se all’origine delle crisi che stiamo vivendo ci fosse principalmente una condizione di arretratezza dell’Italia rispetto al contesto globale e non, invece, un problema di modello di sviluppo. Ladovrebbe essere un passaggio da un modello all’altro e non un aggiustamento, pur se profondo, di un modello che si vuole perpetuare. Per fare un esempio: nei capitoli ...

Advertising

Lopinionista : Slow Food: “Questo Pnrr non promuove la transizione ecologica” - infoitinterno : Nuovo esecutivo per Slow food del Trentino Alto Adige che lancia un Documento politico programmatico per affrontare… - infoitinterno : Slow Food, Tommaso Martini alla guida dell'associazione - infoitinterno : Slow Food, l'Alto Adige si separa dal Trentino e va da solo - fainformazione : L'ecologia di facciata del piano Draghi svelata da Slow Food 'Tutto fumo e niente arrosto', questa è l'espressione… -

Ultime Notizie dalla rete : Slow Food

Il progetto di recupero e produzione del " carciofo ortano" delle produzioni storiche di qualità in UNIVERSITA ' TUSCIA, ARSIAL,. Più volte abbiamo trattato con l'assessore all'Urbanistica ..."Our technology has redefined what's possible when working with thick,- moving liquids," said ... "We are surrounded by liquid products - fromor cosmetics in everyday life to valuable drugs ...Questo PNRR è un piano di ammodernamento di un modello di sviluppo insostenibile, non promuove la transizione ecologica ...'Tutto fumo e niente arrosto', questa è l'espressione che meglio si adatta, considerandone la fonte, per riassumere come Slow Food, associazione impegnata per la difesa della biodiversità e dei diritt ...