Si rinnova il sodalizio tra PENNY Market Italia e KATIA FOLLESA

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - On air con il nuovo spot TV dal 28 aprilelega nuovamente il proprio nome a, protagonista ancora una volta del nuovo spot della nota catena di discount, che sarà on air a partire dal prossimo 28 aprile. Semplicità, empatia e vicinanza ai valori del brand sono tra le armi vincenti, che hanno decretato il successo della famosa comica e attrice, quale testimonial di, così come rilevato da una recente indagine di mercato, che ha evidenziato l'alto gradimento per lo spot TV dello scorso anno. “L'arrivo diinè stato un successo immediato, il suo modo di raccontare la spesa semplice,na e di qualità, propria dei nostri punti vendita, ha fatto subito breccia nei cuori ...