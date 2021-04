Serie C, Girone B: Perugia e Padova appaiate sognano la Serie B al fotofinish (Di martedì 27 aprile 2021) Serie C, il Girone B non ha ancora un padrone. Dopo le promozione ufficiali di Ternana (Girone C) e Como (Girone A), il raggruppamento di mezzo attende gli ultimi novanta minuti, che si prospettando thrilling, per eleggere la propria regina. Perugia e Padova sono appaiate a quota 76 in testa alla classifica: sono le uniche in grado di concorrere per la promozione diretta. Stessi colori e stesse tifoSerie palpitanti in attesa della buona novella che potrebbe servire il più dolce dei finali al termine di una stagione vissuta a mille all’ora. Due pretendenti appaiate a quota 76, ruota a ruota nell’ultima curva che porta sul rettilineo del traguardo finale. No, non è una gara di Formula Uno ma gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021)C, ilB non ha ancora un padrone. Dopo le promozione ufficiali di Ternana (C) e Como (A), il raggruppamento di mezzo attende gli ultimi novanta minuti, che si prospettando thrilling, per eleggere la propria regina.sonoa quota 76 in testa alla classifica: sono le uniche in grado di concorrere per la promozione diretta. Stessi colori e stesse tifopalpitanti in attesa della buona novella che potrebbe servire il più dolce dei finali al termine di una stagione vissuta a mille all’ora. Due pretendentia quota 76, ruota a ruota nell’ultima curva che porta sul rettilineo del traguardo finale. No, non è una gara di Formula Uno ma gli ...

