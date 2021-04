Serie A, stop Milan e Juve: il Napoli vince e si piazza al terzo posto (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerie A – Con l’ultima giornata di campionato la classifica è tornata a cambiare in favore del Napoli. Gli azzurri, con la bella e brillante prestazione sul Torino con la vittoria di 2-0, si sono portati a pari punti con Milan e Juventus e quindi al terzo posto per differenza reti. Il Milan ieri sera è crollato all’Olimpico contro una Lazio in forma smagliante. Un 3-0 netto che mette in discussione il futuro dei rossoneri dopo un inizio di campionato strepitoso. La Juventus ha invece pareggiato sull’ostico campo di Firenze. Il Napoli ha atteso questo momento a lungo. Ad inizio anno ha avuto troppi problemi legati ad infortuni, casi covid e critiche e polemiche per Gattuso. Da quando però il tecnico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA – Con l’ultima giornata di campionato la classifica è tornata a cambiare in favore del. Gli azzurri, con la bella e brillante prestazione sul Torino con la vittoria di 2-0, si sono portati a pari punti conntus e quindi alper differenza reti. Ilieri sera è crollato all’Olimpico contro una Lazio in forma smagliante. Un 3-0 netto che mette in discussione il futuro dei rossoneri dopo un inizio di campionato strepitoso. Lantus ha invece pareggiato sull’ostico campo di Firenze. Ilha atteso questo momento a lungo. Ad inizio anno ha avuto troppi problemi legati ad infortuni, casi covid e critiche e polemiche per Gattuso. Da quando però il tecnico ...

Advertising

anteprima24 : ** Serie A, stop #Milan e Juve: il #Napoli vince e si piazza al terzo posto ** - PotereaiSith : @NorbertoZapparo Generalmente fanno così (hanno fatto così per tutti): stop di una settimana, poi partita in serie… - mindofgaia : gossip girl è una bellissima serie stop it - serieB123 : Serie B, un turno di stop a Barison del Pordenone - TUTTOB1 : Serie B, stop di una giornata per Barison -