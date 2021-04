Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la 33ª giornata: 8 giocatori squalificati (Di martedì 27 aprile 2021) Il giudice sportivo ha reso noto l'elenco dei giocatori squalificati dopo il 33° turno di campionato. Leggi su 90min (Di martedì 27 aprile 2021) Ilha reso noto l'elenco deiil 33° turno di campionato.

Advertising

sportli26181512 : Monza: isolati gli 8 giocatori andati al casinò in Svizzera. Fuori per 2 partite?: Monza: isolati gli 8 giocatori a… - psb_original : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i due recuperi: 3 squalificati #SerieB - davide65605780 : @Corriere sulle questione serie non si fanno polemiche o politica si affronta il problema , sicuramente anche uno d… - antoniorunci : @Nico01042014 ... ci sono posti in cui servono i cabasisi per prendere delle decisioni serie... e non le quote rosa… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A, 8 squalificati per un turno Le decisioni del giudice sportivo dopo l'ultima di campionato -