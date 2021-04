Serie A, la top 11 della giornata 33: domina l’Atalanta (Di martedì 27 aprile 2021) l’Atalanta nell’ultimo turno ha rifilato una cinquina al Bologna, un’altra prova di forza per la squadra di Gasperini che domina nella nostra top 11. I nerazzurri esprimono tre uomini nel nostro undici ideale: Gollini che, quando la partita era ancora in equilibrio, ha dato un grande contributo, Malinovskyi, a segno per la terza sfida consecutiva e Muriel, dominatore assoluto nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 aprile 2021)nell’ultimo turno ha rifilato una cinquina al Bologna, un’altra prova di forza per la squadra di Gasperini chenella nostra top 11. I nerazzurri esprimono tre uomini nel nostro undici ideale: Gollini che, quando la partita era ancora in equilibrio, ha dato un grande contributo, Malinovskyi, a segno per la terza sfida consecutiva e Muriel,tore assoluto nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

