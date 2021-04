Serie A, la corsa salvezza: il calendario a confronto, è guerra aperta per evitare il terzultimo posto (Di martedì 27 aprile 2021) Non solo le indicazioni per la Champions League, anche la corsa salvezza è entrata nella fase decisiva. Nel dettaglio sono due le squadre che possono considerarsi con un piede e mezzo nel campionato di Serie B, stiamo parlando di Crotone e Parma: la squadra di D’Aversa ha fallito l’ultima chance proprio contro i calabresi e le possibilità di mantenere la categoria sono ormai minime. In grande spolvero il Cagliari, la squadra di Semplici è reduce da una rimonta in classifica veramente incredibile, in difficoltà il Benevento con la squadra di Filippo Inzaghi che sente il fiato sul collo. Brutti passi falsi di Spezia e Torino, ottimo punto della Fiorentina contro la Juventus. Tre punti d’oro per il Genoa, la squadra di Ballardini non è ancora salva. Le squadre in lotta per evitare il terzultimo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Non solo le indicazioni per la Champions League, anche laè entrata nella fase decisiva. Nel dettaglio sono due le squadre che possono considerarsi con un piede e mezzo nel campionato diB, stiamo parlando di Crotone e Parma: la squadra di D’Aversa ha fallito l’ultima chance proprio contro i calabresi e le possibilità di mantenere la categoria sono ormai minime. In grande spolvero il Cagliari, la squadra di Semplici è reduce da una rimonta in classifica veramente incredibile, in difficoltà il Benevento con la squadra di Filippo Inzaghi che sente il fiato sul collo. Brutti passi falsi di Spezia e Torino, ottimo punto della Fiorentina contro la Juventus. Tre punti d’oro per il Genoa, la squadra di Ballardini non è ancora salva. Le squadre in lotta peril...

Advertising

GoalItalia : ? Milan fuori per la differenza reti ?? Lazio potenzialmente a -2 ?? Napoli che entra al terzo posto ? La Juventus re… - infoitsport : Serie A, la corsa salvezza: sei squadre in lotta, i calendari a confronto - anteprima24 : ** ##Napoli, la corsa Champions entra nel vivo: ecco le squadre favorite secondo i bookmakers **… - CalcioWeb : La corsa #ChampionsLeague entra sempre più nel vivo in #SerieA: il calendario a confronto - tuttoatalanta : Corsa Champions, la Lazio ci crede. Immobile: 'Era la nostra ultima chance' -