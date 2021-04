Serena Marchese: i momenti bui della ballerina di Amici di Maria De Filippi. “Dicevano che ero obesa” (Di martedì 27 aprile 2021) Serena Marchese è una delle ballerine di Amici 20 ancora in gara. La 21enne siciliana nutre una grande passione per la danza, tuttavia proprio alcuni episodi legati a questa disciplina l’hanno fatta soffrire molto in passato. Dopo essere stata vittima di bullismo, Serena si sente ancora molto insicura e parlando con Maria De Filippi ha rivelato l’esistenza di ferite ancora aperte. Serena Marchese e il giudizio di Raimondo Todaro Due settimane fa, Serena e le altre ballerine della scuola si sono dovute esibire di fronte a Raimondo Todaro, chiamato eccezionalmente a giudicare le loro performance. Al termine della sua coreografia, la ragazza ha ricevuto un commento non troppo semplice da accettare ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021)è una delle ballerine di20 ancora in gara. La 21enne siciliana nutre una grande passione per la danza, tuttavia proprio alcuni episodi legati a questa disciplina l’hanno fatta soffrire molto in passato. Dopo essere stata vittima di bullismo,si sente ancora molto insicura e parlando conDeha rivelato l’esistenza di ferite ancora aperte.e il giudizio di Raimondo Todaro Due settimane fa,e le altre ballerinescuola si sono dovute esibire di fronte a Raimondo Todaro, chiamato eccezionalmente a giudicare le loro performance. Al terminesua coreografia, la ragazza ha ricevuto un commento non troppo semplice da accettare ...

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Serena Marchese e Alessandra Celentano si conoscevano già: le foto - StephanyeLuongo : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… - sboccoo : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… - ParoleParole9 : @xoxo_socialgossip ??La foto parla chiaro: Serena Marchese e la maestra Celentano si conoscevano già da tempo.… - GiorgiaMidili1 : RT @darveyfeels_: E come diceva un poeta contemporaneo “se insisti e resisti, il sogno conquisti”. Il glow up che Serena Marchese meritava.… -