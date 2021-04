SEGA ha annunciato che a partire da quest' estate inizierà a vendere NFT

(Di martedì 27 aprile 2021)ha recentementeuna collaborazione con double jump.tokyo Inc. per iniziare aNFT, una tendenza che sta diventando di moda ultimamente nonostante le polemiche che genera a causa del suo impatto sull'ambiente e molte delle sue altre incognite. Si prevede che adall'NFT con materiale dei suoi franchise classici, oltre a fornire servizi che aiuteranno i suoi acquirenti a godere di tali contenuti, che potrebbero includere anche giochi e altro.a decisione è stata presa daa causa della rapida crescita dio mercato e con l'intenzione di saperne di più sulla tecnologia blockchain, che sta guadagnando così tanta rilevanza. Nati nel ...

Ultime Notizie dalla rete : SEGA annunciato

Multiplayer.it

... co - fondatore di Blizzard, quando durante la Blizzcon del 2018 hail suo addio da ...breve teaser trailer prima del reveal ufficiale del prossimo mese Un assaggio del nuovo titolo di. ......ha fatto partire un countdown che terminerà il 7 maggio 2021 alle 16:00 (ora italiana). Nessuno sa cosa accadrà alla sua scadenza né cosa verrà, ma il titolo "Judgment Day" che ...SEGA ha annunciato una collaborazione con double jump.tokyo Inc. per sviluppare e vendere NFT dei suoi contenuti usando la tecnologia blockchain, a partire da questa estate. Sostanzialmente il ...Nuova serie di marchi registrati dal Giappone: SEGA, Square Enix, Konami e JP Games registrano nuovi trademark.