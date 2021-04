Secondigliano | assessora Galiero annuncia | “Ok ai lavori di riqualificazione del Mercato rionale di via Monte Somma”

(Di martedì 27 aprile 2021) Comune di Napoli: su proposta dell’Rosariala Giunta ha approvato idideldi Via. La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive e al Bilancio, Rosaria, ha approvato idie messa in sicurezza deldi

Ultime Notizie dalla rete : Secondigliano assessora

2anews

Su proposta della commissione Toponomastica della Municipalità 7, Miano,e San Pietro ... Infine, su proposta dell'Clemente, è stata approvata l'intitolazione della "Scalinata ...Su proposta della Commissione Toponomastica della Municipalità 7 (Miano,e San Pietro ... Infine, su proposta dell'Alessandra Clemente, è stata approvata l'intitolazione della '...Napoli: su proposta dell’assessora Rosaria Galiero la Giunta ha approvato i lavori di riqualificazione del Mercato rionale di Via Monte Somma a Secondigliano.Gli interventi riguarderanno principalmente la messa in sicurezza del mercato, per garantire, sopra ogni cosa, la salvaguardia della salute dei commercianti e dei clienti ...