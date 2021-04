Se lo facciamo | dobbiamo uscire Salvini avvisato dai leghisti di Giorgetti | il passo falso che costerebbe caro al governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Si avvicina l'appuntamento a Palazzo Madama, quando - mercoledì 26 aprile - il Senato sarà chiamato a votare la mozione di sfiducia contro Roberto Speranza presentata da Giorgia Meloni. Che la gestione dell'emergenza coronavirus del ministro della Salute non piaccia neppure a Matteoè cosa ormai certa. Eppure il leader della Lega, ora al, preferisce andarci con i piedi di piombo. "Le mozioni di sfiducia rafforzano chi le subisce. Invito le altre forze di centrodestra a chiedere, d`intesa con Renzi, la commissione d`inchiesta sulla pandemia che ci aiuterà a far luce sulle responsabilità, comprese quelle di Speranza. Su questa i numeri ci sono", aveva detto qualche giorno fa. Ma ora c'è la resa dei conti e i tempi stringono. Per questo Il Fatto Quotidiano parla di un leader "pressato tra chi, iani duri e ...