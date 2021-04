Se le istituzioni e la politica non vogliono ascoltare i malati (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi, 27 aprile, Walter De Benedetto sarà davanti al tribunale di Arezzo perché accusato di aver coltivato in concorso cannabis nel proprio giardino. Walter ha passato quasi metà dei suoi 50 anni coi dolori di un’artrite reumatoide, una patologia che gli ha fatto provare di tutto fino a scoprire che con la cannabis poteva tenere sotto controllo la sua condizione senza troppi problemi concomitanti. Il piano terapeutico concordato col suo medico prevedeva una quantità di cannabinoidi che l’ASL della sua città non era in grado di garantire; per sopperire a questa mancanza Walter ha chiesto a un amico di aiutarlo a procurarsi i grammi mancanti coltivando delle piante in una piccola serra nel giardino. Marco ha patteggiato, Walter, che si è assunto la responsabilità della violazione delle legge, ha deciso di andare a processo perché ritiene di esser lui la vittima e non il criminale - ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi, 27 aprile, Walter De Benedetto sarà davanti al tribunale di Arezzo perché accusato di aver coltivato in concorso cannabis nel proprio giardino. Walter ha passato quasi metà dei suoi 50 anni coi dolori di un’artrite reumatoide, una patologia che gli ha fatto provare di tutto fino a scoprire che con la cannabis poteva tenere sotto controllo la sua condizione senza troppi problemi concomitanti. Il piano terapeutico concordato col suo medico prevedeva una quantità di cannabinoidi che l’ASL della sua città non era in grado di garantire; per sopperire a questa mancanza Walter ha chiesto a un amico di aiutarlo a procurarsi i grammi mancanti coltivando delle piante in una piccola serra nel giardino. Marco ha patteggiato, Walter, che si è assunto la responsabilità della violazione delle legge, ha deciso di andare a processo perché ritiene di esser lui la vittima e non il criminale - ...

