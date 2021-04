Scuole aperte anche a luglio e agosto | pronto il piano del governo | a disposizione 510 milioni

(Di martedì 27 aprile 2021)ildelIlscuola per l’estate messo a punto dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi èa partire: 510messi adegli istituti scolastici per potenziare l’apprendimento degli alunni provati da un anno di didattica a distanza. 150del totale dei fondi provengono dal decreto Sostegni, 320dai Pon per l’estate (risorse messe a bando dall’Unione Europea per utilizzarli nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali), altri 40deriveranno invece dal fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e il ...

Advertising

repubblica : ?? Scuole aperte a luglio e agosto: ecco il piano dell'estate. Finanziato con 510 milioni - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Aprile: Abbiamo scherzato: scuole aperte a metà. Liberi (quasi) tutti - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Abbiamo scherzato: scuole aperte a metà ?? - Quot_Molise : Scuole aperte anche a luglio e agosto. Il governo stanzia 510 milioni per il piano estate | - CloudyKant : RT @repubblica: ?? Scuole aperte a luglio e agosto: ecco il piano dell'estate. Finanziato con 510 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte

le iscrizioni, con deadline tra settembre e febbraio, i nuovi corsi prenderanno il via in ... Suddivisi in quattroche corrispondono a quattro macroaree, Humanities, Management, ...le iscrizioni, con deadline tra settembre e febbraio, i nuovi corsi prenderanno il via in ... Suddivisi in quattroche corrispondono a quattro macroaree, Humanities, Management, ...Era il 1929 e Guido Crecchi ebbe l’idea di prendere a lavorare con una caldaia a vapore a testa calda, così chiamata in quanto la combustione della miscela combustibile/comburente che avviene al suo i ...Appena 1 su 10 promuove la preparazione tecnologica dei docenti; solo per la metà hanno saputo organizzare lezioni stimolanti. Anche la casa, però, nasconde delle insidi: l’indagine condotta dal porta ...