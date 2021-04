Scuola, ecco il piano per l’estate da 510 milioni di euro: attività e laboratori per gli studenti per ritrovare la socialità perduta (Di martedì 27 aprile 2021) Un piano per l’estate da 510 milioni di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. L’iniziativa è promossa dal ministero dell’Istruzione, guidato da Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico. Le attività saranno complementari e integrate con quelle organizzate dagli enti locali e i fondi saranno dedicati soprattutto alle aree più fragili del Paese, in particolare del Sud. per consentire a ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Unperda 510diper consentire a studentesse edi recuperaree rafforzare gli apprendimenti, usufruendo diper il potenziamento delle competenze, dieducative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. L’iniziativa è promossa dal ministero dell’Istruzione, guidato da Patrizio Bianchi, con l’obiettivo di utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico. Lesaranno complementari e integrate con quelle organizzate dagli enti locali e i fondi saranno dedicati soprattutto alle aree più fragili del Paese, in particolare del Sud. per consentire a ...

